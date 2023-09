Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Haftbefehl vollstreckt - Betäubungsmittel aufgefunden

Vettelschoß (ots)

Am späten Mittwochabend wurde ein 45-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in der Rheinstraße von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Personenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Weiterhin fanden sie Betäubungsmittel in der Hosentasche des Mannes. Der Mann wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.

