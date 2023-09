Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Unkel (ots)

Am Mittwochabend entwendeten, vermutlich drei Jugendliche, ein abgestelltes Fahrrad am Hallenbad in Unkel. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Trekkingrad der Marke Patagonia. Anhand einer Überwachungskamera konnten die Jugendliche bei Tatausführung beobachtet werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Rotes Shirt, schwarze Umhängetasche, helle lange Hose, weiße Schuhe, kurze Haare; Täter 2: Graues Shirt, kurze schwarze Jogginghose, graue Sneaker, dunkler Rucksack; Täter 3: Schwarze Umhängetasche, rotes Shirt, schwarze kurze Hose. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

