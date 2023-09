Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ergänzende Informationen zum Schreiben von Klimaaktivisten anlässlich der Klimaproteste vom 02. September

Mannheim (ots)

Durch mehrere Medienunternehmen wurde dem Polizeipräsidium Mannheim eine Veröffentlichung der "Letzten Generation" vom 06.09.2023 übermittelt. Dieses Schreiben enthält ergänzende Angaben zu einem Einsatz anlässlich von Klimaprotesten am 02.09.2023 in Mannheim. Die darin getätigten Aussagen fließen in die bereits eingeleitete straf- und disziplinarrechtliche Bewertung des Sachverhaltes mit ein. Das von der "Letzten Generation" an die Polizei unterbreitete Gesprächsangebot kann aufgrund der damit verbundenen Beeinflussung der laufenden Ermittlungen nicht angenommen werden.

Die bisherigen Veröffentlichungen finden Sie hier: https:/www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5593720 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5593749 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5595986

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell