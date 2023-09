Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen um 06:30 Uhr ereignete sich in der Meckesheimer Straße ein Unfall, bei dem ein 18-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der junge Mann fuhr mit seinem Rad die Meckesheimer Straße von Eschelbronn kommend in Richtung Meckesheim entlang und orientierte sich hierbei am rechten Fahrbahnrand der Straße. Derweil überholte im Gegenverkehr ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin einen schwarzen Transporter und geriet hierbei so weit auf die Fahrbahn des 18-Jährigen, dass es zwischen dem Radfahrer und dem Pkw des oder der Unbekannten zum Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers bzw. der Unfallverursacherin soll es sich um einen silbernen Kleinwagen der Marke VW gehandelt haben.

Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Fahrer/der Fahrerin bzw. dem Pkw nennen können, sich unter der Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell