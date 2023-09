Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Blumenstraße. Um kurz nach 16 Uhr missachtete sie an der Kreuzung zur Birnenstraße die Vorfahrt einer Autofahrerin. Eine 28-Jährige, die mit ihrem Audi im Begriff war, die Kreuzung bevorrechtigt zu passieren, konnte daher einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern. Die 17-Jährige prallte zunächst auf die Motorhaube des Audis und dann auf die Straße. Zum Glück verletzte sie sich dabei nur leicht. Sie kam aber zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von knapp 5.000 Euro.

Die Radfahrerin muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Vorfahrtsverstoßes rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell