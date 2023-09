POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine unbekannte Täterschaft in drei Gartenhäuser einer Kleingartenanlage an der Stettiner Straße ein. Dabei hebelte sie in zwei Fällen die Eingangstüre und in einem das Fenster auf. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Werkzeuge, Alkohol und ein Lederhut. Die Polizei leitete die Ermittlungen ...

