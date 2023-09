Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Überwachung der Verkehrssicherheit an einem Kindergarten

Puderbach (ots)

Am Mittwochmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr am Kindergarten in der Wiesenstraße in Puderbach eine Kontrolle zur Verkehrssicherheit der beförderten Kinder durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen sind 3 Kinder und 2 Fahrzeugführer/-innen nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Eine Fahrzeugführerin war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bei einem anderweitig an der Kontrollstelle vorbeifahrenden PKW Fahrer stellten die Beamten drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Nach der Untersagung der Weiterfahrt wurde dem Mann auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.

