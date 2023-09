Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer bei Unfall in der Melli-Beese-Straße schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer musste am Mittwoch (13.09.2023) nach einem Unfall gegen 15.35 Uhr in der Melli-Beese-Straße in Sindelfingen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Harley-Davidson-Fahrer kam aus Richtung der Umberto-Nobile-Straße und wollte eine Parkplatzausfahrt in der Melli-Beese-Straße passieren. Eine 40-jährige Seat-Lenkerin wollte zeitgleich vom Parkplatz herunter in die Melli-Beese-Straße einfahren und übersah den Zweiradlenker vermutlich. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß und der 29-Jährige stürzte. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt.

