Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Mittwoch (13.09.2023) gegen 08.05 Uhr im Aidinger Weg in Gärtringen kam. Eine 55 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr in Richtung Schickhardtstraße, als ihr eine noch unbekannte Fahrerin eines silbernen Pkw entgegenkam. Die Unbekannte war aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und missachtete den Vorrang der 55-Jährige. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Seat-Fahrerin nach rechts aus und touchierte hierbei einen geparkten Opel. Ohne eine Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen fuhr die Unbekannte in Richtung Bismarckstraße davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

