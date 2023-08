Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon (ots)

Im Burhagener Weg drangen Unbekannte in eine Gaststätte ein. Der Tatzeitpunkt war nach derzeitigem Stand am Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr. Ob die Täter etwas entwendet haben ist nicht bekannt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

