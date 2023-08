POL-HSK: Pedelec gegen Reh

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 21:35 Uhr bis Dienstag, 10:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Imbissbetrieb in Neheim. Bislang unbekannte Täter machten sich an dem Gebäude auf der Werler Straße zu schaffen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Betriebes. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

mehr