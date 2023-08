POL-HSK: Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 8 und 15 Uhr sind Unbekannte in eine Lagerhalle in der Settmeckestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Hallentor Zugang zum Inneren und entwendeten diverse Teile aus Kupfer. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200. Bestwig: Im Zeitraum zwischen Sonntag 23 Uhr und Montag 5 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei im Uferweg eingebrochen. Die Täter ...

mehr