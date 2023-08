Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Hallenberg (ots)

Am Dienstag, 08. August kam es gegen 08:40 Uhr auf der B236 zwischen Züschen und Hallenberg zu einem Verkehrsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Fahrer eines weißen Kleintransporters mehrere Lkw und scherte vor den überholten Fahrzeugen so abrupt ein, dass diese jeweils stark abbremsen mussten. Zudem soll es zu mindestens einer gefährlichen Situation gekommen sein, weil der bislang unbekannte Führer des Kleintransporters zum Überholen ansetzte, obwohl dies aufgrund von Gegenverkehr nicht möglich war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

