Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall an der Aa

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße, Radweg entlang der Aa, Unterführung Westring;

Unfallzeit: 20.05.23, ca. 19.50 Uhr;

Am Samstagabend kam es in Höhe der Westring-Unterführung auf dem Aa-Radweg zum seitlichen Zusammenstoß zwischen einer 19-jährigen Radfahrerin aus Bocholt und einem unbekannten Radfahrer. Die 19-Jährige fiel gegen das Geländer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Bocholter Krankenhaus ambulant behandelt. Der andere Radfahrer (zwischen 40 und 55 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm, schlank, grauer Bart, Brille, braune Oberbeleidung, schwarzes Fahrrad) setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell