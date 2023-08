Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Autos beschädigt

Brilon (ots)

In Brilon kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem Hohlweg und auf der Straße "Am Renzelsberg" insgesamt fünf Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lack durch einen spitzen Gegenstand stellenweise zerkratzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell