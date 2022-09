Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bargeld erbeutet.

Lippe (ots)

Mit etwas Bargeld entkamen Einbrecher, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (22. - 23.September 2022) in einen Imbiss an der Lemgoer Straße eingedrungen waren. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so an die Kasse, in der sich das Bargeld befand. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

