Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Zuzenhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zuzenhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige hielt sich am 22.06.2023 zusammen mit seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Zuzenhausen auf. Der Beschuldigte verdächtigte seine Frau, fremden Personen von innerfamiliären Vorfällen berichtet zu haben und versetze dieser daraufhin zunächst mehrere kräftige Faustschläge ins Gesicht, wodurch die Geschädigte zu Boden fiel. Spätestens jetzt fasste der 32-Jährige den Entschluss, seine Ehefrau zu töten. Er setzte sich auf sie und würgte sie so stark, dass sie bewusstlos wurde, erhebliche Verletzungen am Hals erlitt und sich in konkreter Lebensgefahr befand. Als die Geschädigte kurzzeitig wieder zu Bewusstsein kam, gelang es ihr, ihren Ehemann von sich zu stoßen und aus der Wohnung zu flüchten, so dass der Beschuldigte sein Vorhaben nicht vollenden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg am 23.06.2023 wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung einen Untersuchungshaftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell