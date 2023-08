Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Schmallenberg (ots)

Am Montag gegen 14:35 Uhr befuhr ein Trecker die K 25 von Berghausen kommend und beabsichtigte auf die K 32 in Richtung Ebbinghof abzubiegen. Zeitgleich setzte ein hinter dem Trecker fahrender PKW zum Überholen an. Als er den Abbiegevorgang des Treckers bemerkte, bremste der 51-jährige PKW-Fahrer aus Schmallenberg sein Auto ab. Ein hinter dem Auto fahrender Motorradfahrer fuhr dem PKW auf und stürzte. Der 69-jährige Motorradfahrer aus Haltern am See verletzte sich schwer. Der Autofahrer sowie der 22-jährige Treckerfahrer aus Schmallenberg blieben unverletzt.

