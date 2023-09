Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Hochsprunganlage beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag vergangener Woche (05.09.2023) und Dienstag dieser Woche (14.09.2023) beschädigten noch unbekannte Täter die Hochsprunganlage am Sportplatz in der Echterdinger Straße in Waldenbuch. Vermutlich kletterten die noch unbekannten Täter auf die Abdeckung der Anlage, wodurch diese eingedrückt und beschädigt wurde, so dass sie nun nicht mehr dicht ist. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Waldenbuch zu melden.

