POL-DN: Unfall beim Linksabbiegen

Aldenhoven (ots) - In ein einem Drogeriemarkt klaute ein Mann gestern (22.11.2023) eine große Menge an Rasierklingen. Er und ein weiterer Täter flüchtete zunächst zu Fuß und dann mit dem Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 17:45 Uhr hielten sich zwei Männer in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Alten Bahnhof auf. Eine Zeugin beobachtete, wie einer der ...

mehr