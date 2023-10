Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Lörrach und der Staatsanwaltschaft Freiburg -Zweigstelle Lörrach- sowie der Staatsanwaltschaft Freiburg; Große Mengen Rauschgift sichergestellt

Bild-Infos

Download

Lörrach (ots)

Bereits Anfang August wurde bei zwei Männern, beide 30 Jahre alt, 25 Kilogramm Kokain inklusive Verpackungsmaterial, sichergestellt. Diese waren auf dem Weg in die Schweiz und durch eine mobile Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach bei der Ausreise beim Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn, kontrolliert worden. Die jungen Männer gaben an, zwei Tage Urlaub in Zürich machen zu wollen. Die Kontrolle ergab allerdings einen anderen Reisegrund. Im Kofferraum wurde ein mit schwarzem Klebeband umwickeltest Paket aufgefunden. Der Drogenschnelltest ergab, dass es sich um Kokain handelte. Zu der weiteren Intensivkontrolle des Fahrzeugs wurde ein Rauschgiftspürhund hinzugezogen. Dieser erschnüffelte sowohl im Motorraum, als auch in der Mittelkonsole und den Seitenwänden des Fahrzeugs, weiteres Kokain. Insgesamt belief sich der Drogenfund auf 25 Kilogramm Kokain. Die beiden Männer wurden festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In einem weiteren Fall, ebenfalls Anfang August, wurde bei einem 29-jährigen Mann nach derzeitigem Stand ein Drogenpaket mit ca. 500 g Kokain, 1 kg Amphetamin sowie 1 kg einer bislang unbekannten pulvrigen Substanz, mutmaßlich Ketamin, festgestellt. Die Substanzanalyse dauert noch an. Der Mann war in Begleitung seines 24-jährigen Bruders, bei dem eine Kleinstmenge Marihuana und Haschisch festgestellt wurde, im Ausreisezug in die Schweiz auf Höhe Müllheim durch Zöllner kontrolliert worden. Er gab an, auf dem Weg zu einer dreiwöchigen Urlaubsreise zu sein, führte aber lediglich eine Umhängtasche mit sich. Ein herrenloser Koffer, welcher sich in der Gepäckablage befand, war zunächst nicht zuzuordnen. In diesem befand sich das mit grauem Klebeband umwickelte Drogenpaket. Nach einer weiteren zollrechtlichen Kontrolle konnten darin befindliche Kleidungsstücke und Schuhe dem 29-jährigen zugeordnet werden. Der 29-jährige dringend Tatverdächtige, der zwischenzeitlich geständig ist, befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

Mitte August wurden die Zöllner erneut fündig. In diesem Falle kontrollierten die Beamten einen 33-jährigen Reisenden, welcher im Ausreisezug ICE 371, in Richtung Schweiz unterwegs war, auf Höhe Bad Krozingen. Sein mitgeführter Reisekoffer war verdächtig schwer und auch nach dem Entleeren der Reiseutensilien, wies der Koffer ein ungewöhnlich hohes Eigengewicht auf. Die Zöllner entdeckten in einem bauartbedingten Hohlraum im Kofferboden mehrere Päckchen Cannabisharz, insgesamt 2,32 Kilogramm. In einem zusätzlichen Seitenfach befanden sich weitere 74 Gramm Marihuana und in einem Schuh waren 100 ml Cannabisöl versteckt. Auch gegen diesen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern bei allen eingeleiteten Strafverfahren derzeit an.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell