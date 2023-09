HZA-LÖ: Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Weil am Rhein (ots) - Zollbeamte des Hauptzollamts Lörrach fanden bei einer verdachtslosen Kontrolle zwei Uhren im Wert von insgesamt rund 19.000 Euro in zwei Päckchen, die ein Schweizer Uhrenhändler gerade in Weil am Rhein zur Post bringen wollte. Die Frage der Zöllner nach anmeldepflichtigen Gegenständen verneinte der Mann. Bei der anschließenden Kontrolle der Päckchen fanden die Zollbeamten zwei Armbanduhren von ...

mehr