Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksamer Nachbar hört Feuermelder

Euskirchen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (17. August) wurden gegen 5 Uhr die Feuerwehr sowie die Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Frauenberger Straße in Euskirchen gerufen.

Bereits gegen 3 Uhr nahm die 84-jährige Bewohnerin den Rauch und den alarmierenden Feuermelder wahr.

Erst gegen 5 Uhr wurde ein Nachbar auf den Rauchmelder aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Augenscheinlich hatte die 84-jährige Frau zuvor gegen 0 Uhr vergessen, den Herd auszustellen.

In der Küche entstand um den Herd ein Schwelbrand.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In der Küche entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell