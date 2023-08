POL-EU: 48-Jährige fährt Pkw hinten auf

Weilerswist-Lommersum (ots) - Augenscheinlich wurde im Zeitraum von Sonntag (13. August), 17.50 Uhr bis Montag (14. August), 6.30 Uhr, in die Grundschule in der Löwener Straße in Weilerswist-Lommersum eingebrochen. Unbekannte haben die Eingangstüre aufgebrochen und in der Schule das Sekretariat, weitere Büroräume und Schränke durchsucht und durchwühlt. Im Gebäude wurden noch weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Aus einem Schrank wurde ein dort befindlicher ...

