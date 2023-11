Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert in Hecke gefahren

Hürtgenwald (ots)

Hürtgenwald - Ein von polizeilicher Seite auf ca. 3000 Euro geschätzter Gesamtsachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Ortslage Gey entstanden. Der beteiligte Fahrzeugführer kam dabei mit seinem PKW in einer Hecke stehend zum Stillstand.

Gegen 20:40 Uhr erhielt die Polizei durch einen Zeugen Kenntnis darüber, dass auf der Straße "Im Löwenhof" ein Pkw in einer Hecke stehen würde, offensichtlich zuvor verunfallt sei und man nun versuche, den Wagen aus seiner Lage zu bergen.

Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte nach Eintreffen am Einsatzort dann tatsächlich ein zurückliegendes Unfallgeschehen ermitteln. Ein 42 Jahre alter Mann mit Wohnsitz im Bereich der Gemeinde Hürtgenwald räumte vor Ort seine Fahrereigenschaft ein. Seinen Angaben nach hat er beim Befahren der Dürener Straße und beim Versuch in die Straße "Im Löwenhof" abzubiegen, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen einen Zaun und in eine Hecke eines an die Straße angrenzenden Gartengrundstücks gefahren.

Weiterhin räumte der Unfallverursacher, in dessen Atemluft deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, ein, sowohl vor als auch nach dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von 1,56 Promille. Blutprobenentnahmen wurden daraufhin angeordnet und veranlasst. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell