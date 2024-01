POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Traktorfahrer flüchtet von Unfallstelle- Zeugen gesucht (10.01.2024)

Konstanz (ots) - Über 32.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Staader Straße ereignet hat. Ein 84-jähriger Mann parkte seinen Mercedes in einen Stellplatz ein. Hierbei beschleunigte er unbeabsichtigt seinen Wagen zu stark und in der ...

mehr