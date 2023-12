POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Restaurant, Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am Mittwoch gegen 9:45 Uhr befuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin die Landauer Straße in Richtung Römerberg auf der Fahrbahn und signalisierte per Handzeichen ihre Absicht, sich auf der Linksabbiegespur in Richtung der Paul-Egell-Straße einzuordnen. Währenddessen überholte ein 76-jähriger PKW-Fahrer die 57-Jährige und berührte sie hierbei ...

mehr