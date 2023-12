POL-PDLU: Unfall unter Einfluss von Alkohol

Waldsee (ots) - Am gestrigen Vormittag wurden auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip, Höhe des Campinggebietes, und auf der Ludwigshafener Straße (Ortsumgehung Waldsee) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An beiden Stellen sind 50 km/h erlaubt. Insgesamt kam es zu 19 Verstößen. Der "Schnellste" war auf der K13 mit 94 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei ...

