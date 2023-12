Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfall zwischen PKW und Verkehrszeichen, Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am 12.12.2023, kurz nach 17:30 Uhr meldeten Zeugen einen Unfall in der Berghäuser Straße. Ein weißer Kleinwagen fuhr demnach über eine Verkehrsinsel nahe eines Lebensmitteldiscounters und beschädigte ein darauf befindliches Verkehrsschild. Anschließend fuhr das Auto weiter. Durch den Zusammenstoß wurde das Verkehrsschild samt der Betonverankerung aus dem Boden gerissen. Durch die eingesetzten Beamten wurde einige hundert Meter entfernt ein Fahrzeug festgestellt, bei welchem der Frontbereich durch mehrere Personen in Augenschein genommen wurde. An diesem Kleinwagen fanden sich korrespondierende Schäden, weshalb der Fahrer als Beschuldigter belehrt wurde. Der 68-jährige Fahrer war der Meinung, er sei lediglich gegen den Bordstein gefahren.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen mit dem beteiligten weißen FIAT Kleinwagen nahe des Netto Marktes in Römerberg-Berghausen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

