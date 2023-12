Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Metalldiebstahl bei Anglerverein

Römerberg (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 06.12.2023 und Dienstag, dem 11.12.2023 rissen unbekannte Täter die Regenauffangrinne aus Aluminium eines Anglervereinsheims in Römerberg herunter und zerteilten etwa die Hälfte davon in kleinere Stücke. Nachdem die Tatortaufnahme durch die Polizei beendet war und die eingesetzten Beamten, sowie Zeugen die Örtlichkeit gegen ca. 10:50 Uhr verlassen hatten, meldete ein verständigter Schrotthändler gegen ca. 12:15 Uhr, dass ein Teil der Regenauffangrinne nicht mehr da war. Schließlich wurde festgestellt, dass unbekannte Täter erneut das Gelände des Vereinsheims betreten und ein ca. 6 Meter langes Stück der Regenauffangrinne mitgenommen hatten. Zudem knackten die Täter zwei Vorhängeschlösser zu Flüssigtanks.

Wer hat im genannten Zeitraum, vor allem jedoch am 11.12., in der Nähe des am Naturschutzgebiet Schafwiesen bzw. der Kläranlage und Nato-Rampe Römerberg gelegenen Vereinsheims der Angler "Früh-Auf Friesenheim" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell