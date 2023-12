Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Seniorenheim

Speyer (ots)

Am 10.12.2023 gegen 16:30 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Wohnheims am Konrad-Adenauer-Park eine unbekannte männliche Person, welche zuvor mehrere Schubladen durchwühlt hatte. Nachdem der Mann von Mitarbeitern bemerkt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Im Nahbereich wurde ein 38-jähriger Mann kontrolliert, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf. Es ergaben sich weitere Hinweise auf eine Täterschaft des 38-Jährigen, weshalb er für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht wurde. Durch Zeugenangaben wurde der Mann schließlich eindeutig als Täter identifiziert. Die Höhe des Schadens, sowie Art und Umfang des Diebesguts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

