Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Glasscheibe an Schule beschädigt

Speyer (ots)

In der Zeit vom Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 12:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Glasscheibe der Haupteingangstür der Schule im Erlich. Die Glasscheibe kippte komplett in das Gebäudeinnere. Anhaltspunkte auf ein Betreten des Gebäudes oder Diebstahlsabsichten der unbekannten Täter liegen aktuell nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Schule im Erlich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell