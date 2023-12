Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Motorradfahrt endet mit Ordnungswidrigkeitenverfahren

Speyer (ots)

Am Sonntag, kurz vor 18 Uhr meldeten Zeugen ein Motorrad in Speyer Süd, welches mit überhöhter Geschwindigkeit über die Wege Alois-Gruber-Weg und Im Vogelgesang fuhr. Der Fahrer trug zu diesem Zeitpunkt keinen Helm. Der verantwortliche Fahrer und das Motorrad wurden von der Polizei zunächst nicht festgestellt. Vor Ort befindliche Zeugen berichteten, dass der Motorradfahrer sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernte, kurz darauf jedoch zu Fuß und ohne Motorrad wieder zurückgekommen und in ein Bistro gegangen war. Schließlich stellten die eingesetzten Beamten den 20-jährigen Motorradfahrer im Bistro fest und kontrollierten ihn. Zu einer Gefährdung anderer Personen durch den Motorradfahrer war es nicht gekommen. Gegen den Heranwachsenden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

