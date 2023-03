Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Kinderspielplatz in Berschweiler

Berschweiler (ots)

Am Samstag wurde bei der Polizei in St. Wendel eine Sachbeschädigung an einem Kinderspielplatz in Berschweiler angezeigt. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass mehrere Bretter einer dortigen Sitzbank gewaltsam abgerissen worden sind. Zeugenbefragungen ergaben, dass die Tatzeit wohl bereits mehrere Wochen zurückliegt. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell