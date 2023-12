LPI-SHL: Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Suhl (ots) - Am 09.12.2023, gegen 19.00 Uhr schlägt ein unbekannter Täter vor dem Lauterbogencenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl einem 37jährigen Mann einen mit Glasflaschen gefüllten Beutel auf den Kopf. Anschließend wirft er noch eine Flasche in Richtung des Geschädigten, verfehlt diesen aber. Der Geschädigte wird mit einer Platzwunde ins Klinikum Suhl eingeliefert. Hinweise zur Tat nimmt der ...

mehr