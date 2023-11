LPI-SLF: Sehen und Gesehen werden

Schleiz (ots) - Am gestrigen Tage kam es in Schleiz auf der Geraer Straße gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Moped hinter einem 24-jährigen Pkw-Fahrer. Der Autofahrer musste verkehrsbedingt in einem Kreuzungsbereich halten. Dies übersah der Mopedfahrer und fuhr dem Pkw auf. Bei der Kollision verletzte sich der 15-Jährige leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein ...

