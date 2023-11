LPI-SLF: Zeugen nach Schussabgabe auf Pferd gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Neustadt an der Orla zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad die Triptiser Straße entlang und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Eine dahinterfahrende Skoda-Fahrerin bemerkte dies zu spät und stieß mit dem MZ-Fahrer zusammen. Der 53-Jährige stürzte und verletzte sich, sodass er mit dem Rettungswagen ...

