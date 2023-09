Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Licht und Führerschein - doch getunt musste es sein...

Wasserthaleben (ots)

Am Samstag, den 23.09.2023, gegen 12:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser einen 15-jährigen Kradfahrer, welcher ohne eingeschaltete Beleuchtung mit seiner Simson S51 auf der Landstraße 1041 zwischen Wasserthaleben und Großenehrich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere technische Umbauten am Zylinderkopf, am Vergaser, am Luftfilter und an der Auspuffanlage festgestellt, welche zu einer erheblichen Leistungssteigerung beitrage können. Durch die technischen Veränderungen ändert sich die Fahrzeugart, für die der 15-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Simson wurde sichergestellt, um eine entsprechende Begutachtung durchführen zu lassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

