LPI-NDH: "Schmierfink" am Werk

Artern (ots) - Am Samstag, den 23.09.2023, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:10 Uhr wurde vor dem Sole-Schwimmbad in der "Saline" das Fahrrad einer 20-jährigen Geschädigten entwendet. Der oder die bislang unbekannte(n) Person(en) bemächtigten sich in unbekannter Art und Weise dem Fahrrad der Marke "Diamant" im Wert von ca. 3.000 EUR. Das Fahrrad wurde zuvor durch die Geschädigte auch an einem Fahrradständer angeschlossen. Personen, welche sachdienliche Angaben zum ...

