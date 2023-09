Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ...überall "krachte" es !!

Kyffhäuserkreis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 22.09.2023, um 06:00 Uhr und Samstag, den 23.09.2023, um 06:00 Uhr ereigneten sich insgesamt 11 Verkehrsunfälle im Kyffhäuserkreis, zu denen die Beamten der PI Kyffhäuser gerufen wurden. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Bei zehn Unfällen, davon zwei Wildunfälle, waren Blechschäden mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro zu verzeichnen. Ein Reh ließ bei einem der beiden Wildunfälle sein Leben, das beim zweiten Unfall beteiligte Reh lief nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung davon.

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Hier meldete sich ein 52-Jähriger aus Trebra bei der Polizei und teilte mit, dass am Freitag, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr, ein unbekanntes Fahrzeug seinen in der "Engen Gasse" abgeparkten Firmenwagen beschädigt hätte. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der bislang unbekannte Verursacher verließ nach der Kollision pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt, zu Beteiligten oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

