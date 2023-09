Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Uneinsichtiges Leckermäulchen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 22.09.2023, mussten die Beamten der PI Kyffhäuser mehrfach ausrücken, um eine 55-Jährige zur Ordnung zu rufen. Diese hatte in den späten Nachmittagsstunden das grundlegende Bedürfnis, sich eigenmächtig und unentgeltlich am Buffet im Cafe vom "Panorama"-Museum bedienen zu wollen. Dies wurde ihr jedoch durch das Personal untersagt. Die Aufforderung, das Objekt zu verlassen, interessierte die Dame keineswegs. Weiterhin berührte diese absichtlich die Lebensmittel, sodass diese nicht mehr für den Verzehr geeignet waren und entsorgt werden mussten. Hierbei entstand dem Betreiber ein Schaden in Höhe von ca. 250 EUR. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und die Dame vom Gelände geleitet.

Einige Stunden später, gegen 22:45 Uhr, meldete sich eine Angestellte vom "Residenz"-Hotel bei der PI Kyffhäuser und gab an, dass sich eine unbekannte weibliche Person unberechtigt auf dem Gelände aufhalten soll und sich trotz Aufforderung nicht entferne. Beim Ansprechen der Dame wurde die Mitarbeiterin durch diese auch noch mit anstößigen Worten beleidigt. Für die Beamten war die Dame allerdings keine Unbekannte - es handelte sich um die gleiche (und wiederholt uneinsichtige) Frau, die zuvor am "Panorama"-Museum angetroffen wurde.

Gegen die 55-Jährige wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. mehrfach wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung, eingeleitet.

