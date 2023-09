LPI-NDH: Durstige(r) Langfinger

Bad Frankenhausen (ots) - Am Freitag, den 22.09.2023, mussten die Beamten der PI Kyffhäuser mehrfach ausrücken, um eine 55-Jährige zur Ordnung zu rufen. Diese hatte in den späten Nachmittagsstunden das grundlegende Bedürfnis, sich eigenmächtig und unentgeltlich am Buffet im Cafe vom "Panorama"-Museum bedienen zu wollen. Dies wurde ihr jedoch durch das Personal untersagt. Die Aufforderung, das Objekt zu verlassen, ...

