Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Artern (ots)

Am Samstag, den 23.09.2023, gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw im Kreuzungsbereich "Sangerhäuser Straße" / "Schönfelder Straße". Der 56-jährige Kradfahrer beabsichtigte von der "Sangerhäuser Straße" kommend in Richtung Schönfeld abzubiegen und kollidierte dabei mit dem im Gegenverkehr befindlichen Pkw eines 52-Jährigen, welcher dort in der Linksabbiegerspur an der Lichtzeichenanlage wartete. Der Kradfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 EUR.

