Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aggressiver Kunde

Suhl (ots)

Ein 33-Jähriger begab sich Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in einen Suhler Lebensmittelmarkt. Hier steckte er Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack, schlenderte durch den Laden und sprach vermehrt ältere Kunden an. Für das Personal erweckte es den Eindruck, dass er die Taschen der älteren Herrschaften ausspähte. Um dies zu unterbinden, begaben sich mehrere Mitarbeiter zu dem 33-Jährigen. Als der Täter dies registrierte, entleerte er nach ersten Erkenntnissen seinen Rucksack im hinteren Bereich des Marktes. Nachdem er den Kassenbereich passierte, wurde er vom Personal angesprochen und nach dem Inhalt seines Rucksacks befragt. Er reagierte äußerst ungehalten, beleidigte die Mitarbeiter und trat eine Kassiererin gegen ihr Bein. Die Polizeistreife nahm die Anzeige auf und brachte den Mann anschließend zurück zu seiner Unterkunft. Da er sich auch hier weiterhin aggressiv verhielt, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, um weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden.

