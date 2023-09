LPI-SHL: Mehrere Schockanrufe

Suhl (ots) - Unbekannte Täter scheiterten bei einem Einbruch in eine Suhler Arztpraxis in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen schon an der Eingangstür. Aufgrund besonderer Sicherheitsvorkehrungen gelang es den Einbrechern einfach nicht die Tür zur Praxis in der Friedrich-König-Straße zu öffnen. Sie hinterließen jedoch einen erheblichen Schaden an der Automatiktür. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0247421 ...

