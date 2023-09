Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Praxis

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:40 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Therapie-Praxis in der Pfarrstraße in Suhl. Die Unbekannten öffneten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten eine Kasse mit Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Suhler Polizei nimmt Zeugenhinweise telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0247449 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell