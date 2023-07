Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit zahlreichen Feststellungen

Pößneck (ots)

Am Dienstagvormittag führte ein Beamter der LPI Saalfeld eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Neustädter Straße in Pößneck durch. Bei erlaubten 30 km/h durchfuhren in Richtung Gera über 1200 Fahrzeuge die Kontrolle. Es wurden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, nämlich waren 177 Fahrerinnen bzw. Fahrer zu schnell unterwegs. Dies entspricht einer, im Verhältnis gesehen, relativ hohen, sogenannten "Beanstandungsquote", nämlich waren rund 14 Prozent der gemessenen Verkehrsteilnehmer zu schnell. In 150 Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben, 27 Verkehrsteilnehmer erhalten einen Bußgeldbescheid. In zwei Fällen muss mit einem Fahrverbot gerechnet werden- die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 65 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell