LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Königsee (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.25 Uhr, befuhr der 87-jährigen Fahrer eines PKW die Ortslage Horba aus Richtung Oberköditz kommend. Am Ortseingang stieß er gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten Kleintransporter. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

