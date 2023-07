LPI-SLF: Sommernachtsball mit Wermutstropfen

Königsee (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 07:20 Uhr informierte ein Bürger die Polizei über mehrere Beschädigungen an einer Turnhalle und der in der Nähe befindlichen Bushaltestelle in Königsee im Bereich Neue Schulstraße. In der Zeit vom 16.07.2023, 19:00 Uhr bis zum 17.07.2023, 07:00 Uhr wurde eine Fensterscheibe an der Bushaltestelle zerstört. Des Weiteren wurde die Fassade der Turnhalle beschädigt und auch ...

