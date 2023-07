Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher wird bei Tat gestört: Zeugen übergeben ihn der Polizei

Saalfeld (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde ein Einbrecher durch Zeugen bemerkt und konnte so an der weiteren Tatausführung gehindert werden. Anwohner der Kulmbacher Straße in Saalfeld beobachteten, wie ein unbekannter, junger Mann in einen am Wohnhaus befindlichen Keller durch ein Fenster einstieg. Anschließend legte er verschiedene Gegenstände zum Abtransport bereit. Der 22-jährige Anwohner stellte den 21-jährigen Einbrecher (deutsch, polizeibekannt) sodann zur Rede und übergab ihn schließlich an die Polizeibeamten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell